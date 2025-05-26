信驊、世芯 押逾三個月

台股近來震盪盤堅，股王信驊（5274）、股后世芯-KY（3661）股價衝高，成為市場關注焦點。法人對兩檔個股後市看法一致偏多，後市樂觀可期，相關權證可伺機布局。

股王股后受到外資圈看多。其中，美係外資認為，信驊儘管受到總體經濟與匯率波動的干擾，但由於BMC需求強勁出乎預期，除第2季財務表現上調外，第3季還將更佳，估值具吸引力。

此外，信驊4月與5月的訂單出貨比（B/B ratio）持續高於1.0，市場需求穩健，預期第3季表現仍將維持強勁，但對更長期的市況變化，仍抱持保守態度。

信驊受惠於今年起AI伺服器需求強勁，預估營收及獲利都將加速成長，從2019至2023年營收CAGR為5.9%、獲利CAGR為4.9%，到2025至2027年的營收CAGR加速至31%、獲利CAGR躍增到37%。

世芯-KY占據AWS 3奈米AI加速器獨家供應商的有利地位，加上入列輝達NVLink Fusion首批採用廠商名單。外資法人表示，世芯-KY後市將受惠於輝達在生態系中的強勢地位，並重申世芯為AWS 3奈米專案的唯一設計服務供應商，且已向供應鏈查證，未發現有其他設計服務業者參與該專案。因此在世芯股價回檔之際，建議可逢低布局。

不過，法人提醒，短期內仍難以看到世芯-KY具體專案落地。關鍵因素在於，儘管NVLink是一項具競爭力的IP，但雲端服務供應商（CSP）客戶對與輝達深度綁定的潛在風險仍抱持保留態度，宜持續留意。

權證發行商建議，看好信驊、世芯-KY等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數超過90天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。