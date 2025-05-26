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花旗喊買台灣半導體業 按讚「三巨頭」迎AI浪潮

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
半導體產品示意圖。圖為晶圓。圖／AI生成
半導體產品示意圖。圖為晶圓。圖／AI生成

台北國際電腦展結束後，花旗證券出具最新報告解析台灣半導體產業，指出在科技浪潮推進下，「台廠AI三巨頭」將集結衝鋒，包括：重申台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光（3711）等皆為「買進」 評級，目標價分別為1,100元、1,600元、162元，長線需求樂觀。

台積電6月即將除息、股價持續挑戰千元關卡。花旗總結市場聚焦台積電「三大亮點」，包括：2奈米製程進展、CoWoS成長及資本支出展望，並看好後市將憑藉強勁競爭優勢與技術升級動能，預期明年營運持續推進。

花旗半導體產業分析師陳佳儀指出，台積電憑藉全球半導體產業的穩固地位與持續技術升級，仍有望維持年均複合成長率（CAGR）達20%的穩健營收增長，長線展望無虞。因此重申「買進」評級、目標價1,100元。

聯發科短期展望上，陳佳儀表示，聯發科預測2025年第2季營收將與前季持平；但由於新台幣升值，實際銷售可能低於原先指引。

考量消費需求及總體經濟不確定性，為2025年下半年營收年增率可能放緩。不過，聯發科預期隨著5G滲透率提升及更多旗艦級SoC出貨，平均銷售單價（ASP）將獲支撐，有助營收成長。

展望後市，市場對聯發科2025年下半年展望及AI ASIC、邊緣AI設備與汽車電子新業務發展仍可期，而非智慧型手機運算業務存在巨大成長機會，因此重申「買進」評級、目標價1,600元。

日月光也同步更新短期展望，IC封裝測試與電子製造服務業務均看到部分需求回升，目前庫存水準仍維持健康。

此外，管理層重申對先進封裝領域持樂觀看法，並設定2025年營收目標為16億美元，包括CoWoS-S、CoWoS-R及CoWoS-L等。此外，管理層維持今年26億美元資本支出計畫不變。

隨著先進封裝與測試業務的持續增長，陳佳儀認為日月光長期成長趨勢仍穩固。因此重申「買進」評級、目標價162元。

花旗 聯發科 日月光 台積電 半導體 CoWoS AI

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