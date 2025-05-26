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涉京華城土地弊案 中石化董座陳瑞隆200萬元交保 朱雲鵬也捲入

麗豐現金股利 擬採季配

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

麗豐-KY（4137）昨（26）日召開股東會，麗豐-KY表示，今年重心著重於新品研發及降本增效上，將以「品牌牽引、產品領先、雙核驅動、客戶共贏」為四大經營戰略主軸。

麗豐昨日股東會中承認並通過2024年度營業報告書、財務報表及各項討論事項，並同步決議通過每股現金股利7元之盈餘分配案，加上資本公積配發現金3元案，整體股利合計達每股10元。

麗豐昨日另修改公司章程，增加配發股利之作業彈性，未來可視公司營運得以季度進行股利發放，將整體營運成果與全體股東共享。

麗豐表示，2024年度受到主營市場景氣低迷與消費緊縮的影響，營收略有下滑，但毛利率仍維持80%以上，然而為了因應時代浪潮，依舊投入大量資源全面展開數位化佈局，從過往線下封閉管道營運，延伸到線上新管道，建置數字化管理系統以連結線上線下業務，雖導致淨利潤較往年下降，但長遠佈局勢在必行，已為未來拓展奠定良好基礎。

麗豐 股東會

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