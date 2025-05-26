凱撒衛衝產能 改良生產製程

凱撒衛（1817）昨（26）日股東會進行改選董事，先前公開收購拿下13.6%股權的世豐螺絲，在凱撒衛增選一席董事至九席後，由世豐董事長杜泰源代表出任一席董事。

展望未來，凱撒衛表示，在越南浴櫃廠、龍頭二廠啟用下，接下來在產能逐步到位下，效益可望發酵。

凱撒衛昨股東會承認2024年營收達27.9億元、年增率達11.6%，稅後純益達3.15億元、年增率達33.5%，每股純益達4.37元、優於2023年的3.27元，呈現營收、獲利雙創歷史新高。

昨股東會通過每股擬配發2.4元現金股利、配發率約達55%。

展望未來，凱撒衛指出，公司研究發展仍將以生產製程改良、新產品開發為兩大重點，其中越南浴櫃廠與龍頭二廠已落成啟用，接下來將提升瓷器類及出水類營收，擴產效益可望發酵。