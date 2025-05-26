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涉京華城土地弊案 中石化董座陳瑞隆200萬元交保 朱雲鵬也捲入

正新強攻雙印 添動能

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

正新（2105）昨（26）日股東會，正新董事長陳榮華指出，整體大環境存在太多變數，對於後市發展很難預期，正新只能聚焦本業，提升競爭力，並且強化雙印（印尼與印度）的轉投資事業，減少外在環境的衝擊。

正新昨日股東會承認2024年財報，並通過每股配發2.4元現金股利，即使在整體景氣不明之下，正新2024年獲利仍較前一年成長，每股純益（EPS）2.47元優於前一年的2.22元。

陳榮華指出，2024年輪胎市場競爭，而且隨著中國汽車崛起，中國輪胎低價競爭，挑戰起來越嚴峻。正新去年營收仍維持前一年的水準，淨利並較前一年成長11.53%，已是相當不易的表現。

正新過去幾年不以營收成長為目標，而是確保公司獲利為優先，近年來積極打入高階車廠供應鏈，擴大品牌知名度與能見度，並攜手供應商夥伴，合作將廢棄物轉化為高性能輪胎材料，實現永續循環應用。這也是正新在大陸輪胎廠低價競爭下，正新仍能維持獲利的重要關鍵。

正新印度、印尼廠的規模與獲利持續改善，印尼廠日產能已從3萬條擴大至4萬條，印度廠也拉高到2.5萬條。

股東會 正新

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