元太評等不變 目標價下修

元太（8069）第2季將交出史上同期最佳表現，外資圈則紛紛發布報告評價，長期依舊看好零售業對電子標籤的需求，但短期則因匯率變動等不利因素，將目標價小幅下調。其中摩根大通（小摩）從先前的430元下調至395元，評等維持「優於大盤」。

大和維持「買進」的評等，目標價從365元下調至310元；里昂維持「強力買進」的評等，目標價方面則由335元降至290元；摩根士丹利（大摩）則是保持「中立」評等，目標價從250元下調至240元。

小摩於報告中指出，元太第2季營收可能會異常強勁，主要因應消費電子（CE）與部分物聯網（IoT）拉貨，以因應關稅決策前的不確定性。而第3季仍會維持強勁表現，只是對第4季方面的能見度較有限。目前預估第2季季增將達25%至30%。

小摩指出，預估元太2025年營收將年增24%，獲利成長超過50%。儘管市場擔憂CE需求導致股價下修，但在積極推進彩色閱讀器的品牌中，年增可達30%至40%，因此仍預期CE今年將有雙位數年成長。目前為止，在面對關稅等宏觀不確定性下，並未見任何砍單。