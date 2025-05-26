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涉京華城土地弊案 中石化董座陳瑞隆200萬元交保 朱雲鵬也捲入

AES 4月每股賺3.64元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

電池模組股王AES-KY（6781）昨（26）日股價重返千元大關，此外，因股票達公布注意交易資訊標準，該公司應主管機關要求，公布自結4月淨利3.11億元，年增61.25%，每股純益3.64元。

AES股價自今年3月底跌破千元大關後，在川普對等關稅引發的股災期間，低點一度下探632元，隨後持續穩步上攻，5月初股價站上900元關卡，昨日強攻漲停價1,020元收市、上漲90元，重回千金股俱樂部。

展望今年營運，AES董事長宋福祥指出，資料中心因AI快速發展，急速拉升對電力的需求而成為備用電源下階段成長的主要動能，該公司在此市場的新客戶取得具體進展，預期今年鋰電池在資料中心及5G基地台備用電池的銷售量及占比將逐步提升；另外，預期輕型電動車（LEV）應用今年也將穩步回溫。

電池模組 元大

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