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億光：2025年成長有挑戰

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導
億光。 聯合報系資料照
億光。 聯合報系資料照

LED封裝大廠億光（2393）昨（26）日舉行法說會，公司坦言，受關稅政策不明與國際局勢不確定性影響，本季營收恐持平去年同期，原訂全年業績年增個位數百分比的目標將有挑戰。

即便外在挑戰大，億光執行副總蘇鴻彥強調，在產品組合優化策略下，該公司在不可見光與車用領域的成長動能仍持續看好。

產品結構方面，億光轉型效益顯著，首季營收中，不可見光占比達40%，展現強勁成長；車用產品也上升至14%。

蘇鴻彥表示：「不可見光產品表現亮眼，主要應用在光耦合器、感測元件等領域。」他指出，光耦合器在高階大功率產品中可應用於太陽能發電廠、充電樁等設備，感測元件則廣泛用於穿戴裝置、人臉辨識等應用。

蘇鴻彥強調，車用產品成長動能強勁，隨著電動車趨勢發展，車載背光將成為主力發展方向。他提到：「億光與AR、VR及智能眼鏡主要廠商皆有合作，待市場量能提升後，相關占比可望同步成長。」這顯示億光在未來新興應用領域的布局。

他並透露，客戶已開始要求非大陸與非台灣產能配置，主要來自車用與伺服器、AI伺服器應用，這也驅使億光積極調整供應鏈布局。

億光目前兩岸工廠產能約各占一半。先前公告的泰國廠投資進度因關稅政策不明朗而呈現停滯狀態。公司坦言，匯率波動對毛利率影響甚鉅，主因逾八成營收以外幣計價，其中美元占六成。

營收 太陽能發電 億光

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