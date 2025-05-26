電池模組股王AES飆漲收復千元 4月EPS達3.64元

電池模組股王AES-KY（6781）26日股價重返千元大關，並以漲停價作收。此外，AES因股票達公布注意交易資訊標準，故公布今年4月財務數字，本期淨利3.11億元、年增61.25%，單月每股純益（EPS）達3.64元。

AES今年4月營收13.06億元、年增75.24%，稅前淨利3.95億元、年增62.13%，本期淨利3.11億元、年增61.25%，單月每股純益達3.64元。

AES今日股價重掀攻勢，終場以漲停作收，收在1,020元、上漲90元，股價重回千元。

展望今年營運，AES董事長宋福祥指出，資料中心因AI快速發展，急速拉升對電力的需求而成為備用電源下階段成長的主要動能，公司在此市場的新客戶取得具體進展，預期今年度鋰電池在資料中心及5G基地台備用電池的銷售量及占比將逐步提升。

AES除持續看旺BBU業務外，也預期輕型電動車（LEV）應用今年將穩步回溫，且公司新業務將於今年下半年開始貢獻營收，審慎樂觀看待2025年營運。