快訊

涉校園性平案洩密爭議 教育部證實：葉丙成已請假接受調查

賈靜雯忍不住淚崩！3家人全罹癌驚人健檢報告出爐尪暈倒

若朱立倫誠心「免等到9月交棒」 趙少康1原因喊話：盧秀燕應提前上陣

電池模組股王AES飆漲收復千元 4月EPS達3.64元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

電池模組股王AES-KY（6781）26日股價重返千元大關，並以漲停價作收。此外，AES因股票達公布注意交易資訊標準，故公布今年4月財務數字，本期淨利3.11億元、年增61.25%，單月每股純益（EPS）達3.64元。

AES今年4月營收13.06億元、年增75.24%，稅前淨利3.95億元、年增62.13%，本期淨利3.11億元、年增61.25%，單月每股純益達3.64元。

AES今日股價重掀攻勢，終場以漲停作收，收在1,020元、上漲90元，股價重回千元。

展望今年營運，AES董事長宋福祥指出，資料中心因AI快速發展，急速拉升對電力的需求而成為備用電源下階段成長的主要動能，公司在此市場的新客戶取得具體進展，預期今年度鋰電池在資料中心及5G基地台備用電池的銷售量及占比將逐步提升。

AES除持續看旺BBU業務外，也預期輕型電動車（LEV）應用今年將穩步回溫，且公司新業務將於今年下半年開始貢獻營收，審慎樂觀看待2025年營運。

電池模組 AES-KY

延伸閱讀

東森股東會／通過配發1.15元股利 轉投資事業挹注獲利

立誠前景 法人不看淡

長榮航太成為空巴一階供應商 法人估今年EPS 6.9元

台光電、欣興 四檔搶鏡

相關新聞

盟立股東會／通過每股配發0.35元現金股利 發行限制員工權利新股

盟立（2464）26日舉行股東常會，承認盈餘分配案，每股配發0.35元現金股利。並通過發行限制員工權利新股案，共計發行2...

機器人是未來經濟核心！概念股再出發 五檔漲停吸金

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前在台北國際電腦展（COMPUTEX）期間拋出「機器人將成為未來經濟的核心」預言，再度...

一詮年銷量 拚增二成

LED導線架暨散熱元件廠一詮（2486）董事長周萬順預期，今年銷量將較去年增長20%以上，並將深化客戶合作，加速新品開發...

英業達攻智慧照護 邁步

英業達（2356）集團元宇宙布局再邁步，攜手英華達、亞洲大學等夥伴，將旗下元宇宙「虛實元邦」集大成技術「AI虛擬人」與英...

友達周三股東會 三點聚焦

友達（2409）將於本周三（28日）舉行股東常會，過往友達股東會都會有小股東踴躍出席提問，今年預料也不例外，聚焦公司近年...

可成董事改選 受矚目

金屬機殼大廠可成將在5月27日股東會進行董事改選，預計選出四席董事、三席獨董，總計七席董事，而公司派與市場派近期也動作頻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。