機器人是未來經濟核心！概念股再出發 五檔漲停吸金

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前在台北國際電腦展（COMPUTEX）期間拋出「機器人將成為未來經濟的核心」預言，再度引爆市場對AI機器人產業鏈的高度關注。

26日台股盤面上，機器人概念股強勢點火，彬台（3379）、穎漢（4562）、其陽（3564）、泓格（3577）、同亨（5490）等多檔個股聯袂攻上漲停，資金明顯湧入相關族群，展現市場對該產業的高度信心。法人解讀，黃仁勳此番談話不僅凸顯輝達在AI機器人領域的積極布局，也為科技產業多頭行情注入新動能。

隨著AI技術持續進化，機器人應用正快速由傳統工業場域延伸至醫療照護、物流配送、智慧製造等多元產業。法人指出，AI機器人產業具備龐大成長潛力，有望成為下一波長線主流趨勢，產業鏈上下游企業將迎來新一波布局良機。

黃仁勳也強調，AI正在從「感知與生成」階段，邁向更進階的「代理AI（Agentic AI）」與「實體AI（Physical AI）」時代，人形機器人將扮演關鍵角色，成為未來全球勞動力短缺的解方。他預言，這將催生出規模達數兆美元的新興產業，潛力驚人。

為實現此目標，輝達已推出專為人形機器人打造的 Isaac GR00T 基礎模型，並透過 Omniverse 模擬平台協助企業進行機器人訓練與部署。黃仁勳形容：「未來的工廠將是一台巨型機器人」，AI工廠將如資料中心般運作，消耗大量能源與算力，產出則是智慧與自動化能力，或將改寫未來生產邏輯。

在政策推動與技術突破的雙引擎推動下，AI機器人已從想像走向實踐，相關產業鏈後市備受關注。