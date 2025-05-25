一詮年銷量 拚增二成

LED導線架暨散熱元件廠一詮（2486）董事長周萬順預期，今年銷量將較去年增長20%以上，並將深化客戶合作，加速新品開發與提升自動化產線效率，研發重點聚焦AI節能高速運算（HPC）、車用感應器及大型散熱系統，並拓展高信賴性車用及高功率雷射陶瓷電路板市場。

展望2025年，周萬順表示，儘管全球經濟挑戰持續，電子產品需求仍有望在高速運算與AI帶動下回溫。一詮將依據既有訂單、未來潛在客戶需求、新產品開發進度及產能規畫，積極把握趨勢，透過技術創新與產能優化，力求超越預期目標。

他指出，在全球經濟成長放緩、通膨等不利因素影響下，一詮主要產品如LED導線架、陶瓷基板、IC導線架及電視背光模組的營收仍實現成長。散熱元件則因客戶產品轉換及新品持續開發認證中，營收略有減少，但整體營收在全體員工的努力下仍持續成長。

周萬順強調，面對外部競爭及總體環境變化，一詮持續透過新品開發、提升製程能力與效率，以及成本控制來因應挑戰。