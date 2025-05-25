英業達攻智慧照護 邁步

英業達（2356）集團元宇宙布局再邁步，攜手英華達、亞洲大學等夥伴，將旗下元宇宙「虛實元邦」集大成技術「AI虛擬人」與英華達自研全方位生理量測系統「全家寶」結合，成功在「虛實元邦」空間內，開發出最新的「AI虛擬健管師」，搶攻智慧照護市場大商機。

英業達元宇宙技術處表示，AI虛擬人技術可提供更便利的健康管理服務，該計畫將讓老人透過手機和遠端護士及專業照護人員進行互動，以解決他們在聯繫上遇到的困難，讓每位受照護者透過將數據上傳至雲端，完成長時間、持續地健康追蹤。

這次合作主要是在旗下元宇宙空間「虛實元邦」場域中進行，「AI虛擬建管師」為達到能時時更新受照護對象身體健康資訊，還結合集團夥伴英華達打造的AIOT生理數字量測及全家寶數據系統（血糖機）兩大主力成果，採集受照護者的各項資料。