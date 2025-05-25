友達周三股東會 三點聚焦

友達（2409）將於本周三（28日）舉行股東常會，過往友達股東會都會有小股東踴躍出席提問，今年預料也不例外，聚焦公司近年轉型成效、赴美建模組廠細節，以及今年全年是否能轉虧為盈等三大議題。

友達2024年每股淨損0.4元，董事會通過擬以資本公積配發每股0.3元現金股利，這項配息案將於股東會中承認，並將全面改選董事。董事提名名單中，除原有七席外，加入兩席女性獨董新血，分別是前宏碁營運長黃資婷、前美商宏智國際顧問台灣總經理林妍希。

友達董事長彭双浪先前於法說會中首度鬆口，正在考慮是否赴美設立後段模組、或是成品組裝廠。這是第一家面板廠，公開表達響應美國製造。

彭双浪認為，為達到最適化全球布局，友達目前並未考慮前段廠赴美。若在美國生產面板，但後段的模組及組廠商大多不在美國，還得運至組廠廠再製成產品，在美製造面板的意義不大。除非是現行的顯示器的供應鏈有大改變，友達有此需求時，才會認真考慮是否有必要性赴美國設前段面板廠，但是後段模組、或是成品組裝廠，則是友達現階段考慮方項目之一。此外，友達去年完成併購德國汽車零件及相關服務供應商BHTC之後，全球布局增加墨西哥等國據點，雖然將後段製程赴美納入考量，但最終仍會以關稅優惠或最佳地點生產。除美國市場之外，也會擴大東南亞、歐洲市場布局。而中國面對美國高關稅，將可望採取最大限度的刺激內需方案，這也是友達可以拓展的商機。

展望第2季，友達認為三大支柱中的顯示科技出貨將較首季略有下降；智慧移動將季減低個位數百分點；垂直場域應用則是季增中至高個百數百分點。三大支出今年首季的營收占比分別為：54%、28%及13%。