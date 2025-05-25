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鴻海、仁寶、緯穎本周股東會 將談AI布局
代工大廠鴻海（2317）、仁寶（2324）、英業達（2356）、緯穎（6669）股東會將於本周起跑，預料今年度股東常會上，包括AI伺服器出貨進度、今年營運展望及美國產能布局等議題，都將成為市場關注焦點。
鴻海將在5月29日股東會，並改選董事，外界預期，董事長劉揚偉可望續任。劉揚偉之前表示，今年AI伺服器營收成長將超過50%，營收規模可突破1兆元。
緯穎將於5月29日召開股東常會。緯穎先前分別接獲執行副總經理暨董事呂舜星、前總座張順來、獨立董事鄭中人辭任書，將補選一席董事與兩席獨立董事。
隨著近來科技大廠相繼宣布將助力沙國啟動AI大基建，緯穎深耕中東市場多年，營運將率先受惠，中東布局、今年AI伺服器出貨展望、及美國德州廠產能布建進度將成關注焦點。
仁寶將於5月29日召開股東常會，市場關注仁寶美國布局最新進度，及今年AI伺服器訂單與營運展望。
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