聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海、仁寶、緯穎本周股東會 將談AI布局

經濟日報／ 記者蕭君暉林薏茹／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

代工大廠鴻海（2317）、仁寶（2324）、英業達（2356）、緯穎（6669）股東會將於本周起跑，預料今年度股東常會上，包括AI伺服器出貨進度、今年營運展望及美國產能布局等議題，都將成為市場關注焦點。

鴻海將在5月29日股東會，並改選董事，外界預期，董事長劉揚偉可望續任。劉揚偉之前表示，今年AI伺服器營收成長將超過50%，營收規模可突破1兆元。

緯穎將於5月29日召開股東常會。緯穎先前分別接獲執行副總經理暨董事呂舜星、前總座張順來、獨立董事鄭中人辭任書，將補選一席董事與兩席獨立董事。

隨著近來科技大廠相繼宣布將助力沙國啟動AI大基建，緯穎深耕中東市場多年，營運將率先受惠，中東布局、今年AI伺服器出貨展望、及美國德州廠產能布建進度將成關注焦點。

仁寶將於5月29日召開股東常會，市場關注仁寶美國布局最新進度，及今年AI伺服器訂單與營運展望。

運將 美國 中東

延伸閱讀

美元資產被全員逃走中？億級投資人提醒：真正風暴3個月內現形

鴻華拚上市後5年獲利 劉揚偉：洽商其他車廠合作

劉揚偉：鴻華先進五年轉盈

黃仁勳、劉揚偉…兩大咖吐槽 趣味橫生

相關新聞

國巨、聯發科股東會將增董事 營運展望同受關注

IC設計大廠聯發科、被動元件大廠國巨，將分別於5月29日和27日召開股東會，國巨將增選董事二席，聯發科則增選一席獨立董事...

鴻海、仁寶、緯穎本周股東會 將談AI布局

代工大廠鴻海、仁寶、英業達、緯穎股東會將於本周起跑，預料今年度股東常會上，包括AI伺服器出貨進度、今年營運展望及美...

可成董事改選 受矚目

金屬機殼大廠可成將在5月27日股東會進行董事改選，預計選出四席董事、三席獨董，總計七席董事，而公司派與市場派近期也動作頻...

華孚樂觀2025年重返成長

華孚（6235）昨（23）日召開股東會，總經理甘錦添表示，庫存調整結束，客戶重啟拉貨潮，今年營運有望重返成長軌道，營收及...

穎崴今年營收拚新高 看好AI 、高速運算晶片測試商機

穎崴（6515）今年營運力拚挑戰新高，公司看好人工智慧（AI）和高速運算（HPC）晶片測試商機持續升溫，今年首季先進製程占比應用突破八成衝上新高，並重申今年探針自製率拚五成目標。

勤誠搶市 加速全球布局

AI伺服器機殼龍頭廠勤誠（8210）今年擴大規模參加台北國際電腦展，執行長陳亞男指出，隨著美、中關稅戰火逐步趨緩，AI市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。