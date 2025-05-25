可成董事改選 受矚目

金屬機殼大廠可成（2474）將在5月27日股東會進行董事改選，預計選出四席董事、三席獨董，總計七席董事，而公司派與市場派近期也動作頻頻，雙方不僅隔空大打口水戰，且持續對外界釋出訊息，藉此拉攏股東選票。

不僅如此，雙方也各擁國際投票機構支持；市場派獲得國際投票顧問機構GL投票報告建議力挺，而公司派則獲另一國際投票顧問機構ISS支持，雙方均希望透過投票顧問機構拉攏選票，讓這場董事選舉添增更多火藥味。

外資股東TIHIM日前也發布聲明稿指出，角逐董事席次的目的，並非要爭奪可成經營權，且實際上1%股權也根本難以動搖經營權，主要目的是希望透過進入董事會，深入了解可成轉型的規劃，同時也想了解可成對於龐大現金部位的配置想法為何，並給予更多協助。

針對外資股東TIHIM的聲明內容，可成也發布聲明稿回應，公司歡迎所有理性、專業的股東參與公司治理，並將持續以誠信與實績對股東負責。

業界人士分析，雖然雙方持股比重相當懸殊，但其他外資股東持股比重仍達35%，因此如何取得其他多數外資股東的認同與支持，預料將是公司派與市場派在股東會到來前的攻防重點。