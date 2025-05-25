國巨、聯發科股東會將增董事 營運展望同受關注

IC設計大廠聯發科（2454）、被動元件大廠國巨（2327），將分別於5月29日和27日召開股東會，國巨將增選董事二席，聯發科則增選一席獨立董事。外界也期待兩大指標廠對於後續營運展望釋出更多的看法。

聯發科執行長蔡力行日前在台北國際電腦展主題演講中提到，該公司從邊緣到雲端AI運算的四大主軸，在過去這一年於各個面向都有超乎預期的進展。

首先是從邊緣至雲端的各類高效能運算單元，包括推出旗艦5G天璣9400系列晶片，並與輝達共同設計搭載於個人AI超級電腦DGX Spark的GB10超級晶片。

圖／經濟日報提供

其次是發展AI加速器所需的各類領先技術，如發展224G SerDes IP、先進製程與多種CoWoS 2.5D與3D先進封裝的設計能力，提供良好的特殊應用IC（ASIC）解決方案。

第三是實現邊緣至雲端AI的先進無線網路技術。聯發科完成全球首次5G-Advanced NR-NTN低軌衛星實網連線，並擁有M90 5G-Advanced數據機及5G RedCap技術。最後是擁有堅強的全球生態系，及供應鏈長期夥伴合作關係。

蔡力行指出，面對接下來的AI浪潮，將持續透過四大主軸，與堅強的跨平台布局，從手機、Chromebook、智慧物聯網、車用、雲端開發者的AI超級電腦，到AI資料中心ASIC方案，加速實現從邊緣到雲端的AI創新。

國巨近期最大議題，莫過於收購芝浦電子一案，且二度調高收購價，當前是以每股6,200日圓收購芝浦電子普通股，整體收購規模衝上945.27億日圓，約新台幣197.26億元。

國巨表示，經獨立專家採用市場法及市價法等評估方式評估，並考量收購溢價，所以尚屬合理。

展望未來，國巨表示，儘管地緣政治上不確定性依然存在，但客戶庫存已逐漸達到健康水平，公司將審慎應對未來經濟情況，並密切關注各國匯率的變化；而收購芝浦電子則有利公司未來整合資源、擴大營運規模，及提升國際競爭力，也有助公司擴展感測器業務。