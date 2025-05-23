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上詮矽光子新品 2026年量產
光通訊廠上詮（3363）財務長暨發言人游雅芳昨（23）日表示，1.6T CPO（矽光子光學封裝）ReLFACon光纖陣列連接器（FAU）已於去年第4季試產，正送交量產驗證，預計明年第3季量產，產能方面與客戶密切溝通中，3.2T CPO產品正在進行驗證。
上詮昨日出席台北國際電腦展（COMPUTEX）台灣智慧科技島主題業績展望會，游雅芳指出，第1季來自歐美客戶需求強勁，各領域有不錯的成長，營運順利轉盈。
受惠大型資料中心採用主幹枝葉型結構，對光纖跳接線需求增加，推升今年光通訊元件需求明顯升溫。
先進技術進度方面，游雅芳指出，1.6T LPO（線性驅動可插拔光學元件）去年第4季試產，今年第4季進入量產與系統廠驗證階段。
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