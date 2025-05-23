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華孚樂觀2025年重返成長
華孚（6235）昨（23）日召開股東會，總經理甘錦添表示，庫存調整結束，客戶重啟拉貨潮，今年營運有望重返成長軌道，營收及獲利表現將優於去年。
華孚董事長蔡豐賜表示，中國大陸新能源汽車品牌以低廉價格衝擊歐美、日韓市場，導致二級品牌及傳統製造商供應鏈承壓，華孚去年營運因此受衝擊，今年新舊客戶都推出新品，業績回復成長，他預期汽車產業以鎂代鋁的機會更多。
甘錦添表示，今年全球汽車市場總量預估8,900萬至9,000萬台，年增1.7%至2.4%，電動車銷售估計從去年1,800萬台，成長到逾2,000萬台，華孚今年訂單也可望緩步提升。
華孚今年4月營收5.98億元，月增1.4%，年增1.44%，創歷史新高，受惠新客戶訂單挹注，甘錦添看好本季營運將優於第1季。
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