聽新聞
0:00 / 0:00

立碁強化核心封測技術

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

LED封測及模組廠立碁（8111）5月28日召開股東會，董事長童義興在致股東報告書中表示，未來將持續深化核心封測技術，積極拓展高成長潛力市場。聚焦系統級封裝（SiP）及高頻光電SiP技術的研發升級，為營運注入新動能。

童義興指出，將鎖定電動車、AI人工智慧、元宇宙及新興矽光子等前瞻領域，透過強化產品組合與技術門檻，引領公司在產業多元應用趨勢下，力求營運再創佳績。

在車用市場，立碁將積極開發電動汽機車、電動自行車相關LED應用，持續深化HUD抬頭顯示器技術，並擴大符合AEC Q101/Q102車規元件的布局。

立碁攜手國際客戶共同開發元宇宙AR／VR光學模組，積極投入工業4.0紅外線感測、AI影像系統模組及矽光子技術，搶占新興科技應用商機。

在多元應用方面，立碁亦積極布局電競周邊ARGB產品、智慧顯示、歐洲智能電錶等利基市場，持續擴大市場滲透率。

延伸閱讀

實習享百萬年薪！明新科大攜力成科技打造封裝測試專班

友達：Micro LED顯示技術將成主宰AI應用終極武器

立碁第1季 EPS 0.21元 光環0.07元

英業達將秀3D元宇宙相框

相關新聞

台光電、欣興 四檔搶鏡

受惠AI趨勢，高階PCB板的需求快速成長，PCB廠朝高階產品發展，法人圈看好未來營運前景，台光電（2383）、欣興（30...

中美晶、環球晶 挑偏價外

中美晶（5483）、環球晶（6488）各擁題材為未來營運成長鋪路，近期股價相對穩健，權證發行商表示，可留意偏價外的相關權...

萬海 優選逾150天

萬海（2615）受惠中美發布的日內瓦聯合聲明，雙方暫緩關稅戰，營運可望由幾近禁運狀態恢復到貿易的狀態，支撐運價。

南寶 兩檔活跳跳

南寶（4766）非溶劑類營收占比八成，相關原料價格維持穩定低檔，而溶劑類產品的原料價格貼近油價走勢，營收占比二成，隨著第...

旺矽 押價內外15%

旺矽（6223）首季獲利7.24億元，季增1.26%、年增163.27%，每股純益（EPS）7.68元，創單季新高。受惠...

上詮矽光子新品 2026年量產

光通訊廠上詮（3363）財務長暨發言人游雅芳昨（23）日表示，1.6T CPO（矽光子光學封裝）ReLFACon光纖陣列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。