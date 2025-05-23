稜研揪伴秀5G 通訊方案

台灣衛星技術登上日本大阪萬國博覽會，稜研科技（7812）昨（23）日宣布攜手JSAT 、VIAVI等合作夥伴加上聯發科5G NTN衛星技術，展示新加坡及大阪間的即時視訊，是全球首個GEO SAT的5G NTN的專案，實現未來智慧手機在南極洲等偏遠地區連上網與外界聯繫，更可望加速電子掃描陣列天線加速應用海事、無人駕駛車輛、衛星等市場。

稜研創辦人暨總經理張書維表示，稜研以電子掃描陣列天線參與合作，展現稜研在衛星領域的實力。

稜研表示，在南極洲等偏遠地區，衛星電話與相關裝置仍是與外界聯繫的主要方式，偏遠海域船舶發生緊急事件，船員僅能透過傳統衛星通訊，以「文字」向岸上求助。隨著技術演進，未來一般智慧手機也可直接透過衛星連線溝通。

新加坡科技設計大學（SUTD）、JSAT、稜研、Rohde & Schwarz及VIAVI五方攜手，加上聯發科技術，聯合開發出5G非地面網路（NTN）衛星技術，推動偏遠區域的行動連接普及。