互動掌握契機 投入兩業務

互動國際數位（6486）昨（23）日舉行股東常會，通過每股配發5.87元現金股利，盈餘分配率達百分百，展望全年，互動看好，媒體數位化轉型，掌握AI驅動成長契機，配合國家韌性網路政策，投入遠距微波傳輸與衛星通訊系統建設，更搭上資安需求，可望成為未來成長動能。

今年第1季互動合併營收4.13億元，年減4.6%，稅後純益0.53億元，年減8.6%，每股純益1.04元。互動表示，第1季為系統整合業的傳統淡季，部分專案也受原廠交期延後。

互動因應媒體數位化轉型與相關市場擴張需求，將地理系統（GIS）拓展至地理空間人工智慧（GenAI），助攻客戶升級轉型，開發多元創新應用，導入預測式AI（Predictive AI）與生成式AI（GenAI）到垂直產業應用，推動資通訊整合與AI智慧化應用。