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高雄銀新獨董 前財長接任

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

高雄銀行（2836）昨（23）日召開股東會，通過去年盈餘分派，每股配發股利0.6元，現金股息與股票股利各半，均為每股0.3元。股東會補選出曾任財政部長、現任政大國際金融管理學院院長的蘇建榮為獨立董事。

高雄銀2023年董事會全面改選，一共選出四席獨立董事，其中有兩席獨董先後請辭，2024年股東常會先行補選一席，另一席今年股東常會再行補選，由前財長蘇建榮當選。蘇建榮在2022年底因自學校借調期滿而辭卸財政部長，之後曾擔任金融研訓院董事長，並回歸學術界，現任政大國際金融學院院長。蘇建榮是高雄人，也算與高雄銀行有地緣關係與淵源。

高雄銀分派去年盈餘拉高股利配發率，主因股東權益項下「透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具處分損益」持續增加，其他權益項由負轉正，挹注迴轉利益拉高可分配盈餘，使得股利配發率大幅拉高。

股東會也通過去年財報與營業報告，高雄銀2024年全年淨收益43.85億元，年成長14.76%，稅前盈餘13.15億元，年成長9.13%；稅後純益9.61億元，年成長11.1%。

淨收益及稅前、稅後獲利均創下歷史新高。

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