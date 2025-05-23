國票金要協助樂天銀獲利

國票金（2889）昨（23）日召開股東會，董事長魏啟林指出，今年最重要是讓轉投資的純網銀樂天銀行趕快獲利，今年新重點即協助樂天持續發展聯貸、參貸業務，以及建置企業存放業務；估最快年底或明年春樂天要辦理增資。另，金控下確實需要實體銀行，如果有好的標的不排除，股東也要有一致立場。

國票金為首家召開股東會的金控，由魏啓林主持，全體股東出席率達75.64%，其中電子投票比率52.29%，逾半數股東以電子投票出席股東會，通過去年度盈餘分配現金股利每股0.3元，股票股利每股0.287元，合計0.587元。以及修訂公司章程，將董事從原本13人改為11至15人區間，且每屆董事人數授權董事會議定，由於國票金明年進行董事改選，此案也受到關注。

國票金去年稅後純益21.7億元，每股稅後純益0.61元。魏啓林分析各子公司表現，國際票券受美國聯準會降息影響，外幣債券資金成本及利差已大幅改善，並持續優化債券投資組合，加強動態調整債券部位，提升整體收益率，全年度稅後純益16.8億元。國票證券因台股指數上揚，證券交易量成長，稅後純益16.5億元。樂天國際商銀持續擴大資產規模，客戶數、存款及放款餘額均較2023年成長，惟尚未達經營規模，全年虧損5.7億元。

展望今年，國票金強調仍以穩健經營為首要目標，調整票債券結構與存續年期，增加利差收益與平衡利率風險，持續強化核心業務，推展法人金融，協助樂天銀行持續發展聯貸參貸業務及建置企業存放款業務，深化子公司間業務合作，提供客戶完整法人金融服務，發揮國票金在法人金融的優勢，提升整體經營績效。