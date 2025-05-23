慧洋調高股息 每股發5元

慧洋-KY（2637）小股東意外驚喜，昨（23）日股東會順利通過調高股利。股東會中有小股提議案希望增加股利案，將原來每股配發現金股利4.5元提高到5元，以昨日收盤價64.5元計算，股息殖利率為7.7%。

展望後市，慧洋-KY董事長藍俊昇表示，全球散裝船一直處於缺船情況，現在的情況更嚴重，散裝船要訂造新船非常不容易，造船廠的訂單非常滿，要到2028年散裝船業者才有機會大規模進場訂造新船，散裝船新船加入只會逐年減少，舊船又因為環保法規，只會不斷退出市場，船舶供給吃緊，只要需求出籠，運價只會往上走。

目前旗下船舶以指數連結型租約為主，面對未來大環境的高度不確定性，持續關注全球政經局勢變化以及散裝市場狀況，彈性調整船隊配置或以遠期運費市場避險，審慎因應，對於今年市場展望很有信心，慧洋業績將跟著受惠。

藍俊昇進一步表示，散裝船缺船情況無解，市場都在注意俄烏戰爭何時結束，雖然這個部分的重建商機會被歐洲的散裝船業者搶走，然而，全球船舶供給不足下，亞洲的散裝船業者也會受惠於船舶排擠效應加持，也會進一步推升運價上揚。

慧洋-KY對於散裝運力供給面仍抱持樂觀態度，只要市場需求回補、或因貨物轉運而增加船舶周轉率，均將帶動運價指數回升。

而在船隊布局方面，慧洋亦維持汰舊換新政策，截至目前為止，公司新造船訂單共13艘，預計在今年第4季起陸續交船。