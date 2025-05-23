聚陽不漲價 出貨看增

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

聚陽（1477）昨（23）日受邀參加證交所舉辦之「臺灣智慧科技島主題式業績展望會」，發言人林恆宇表示，因應美國對等關稅政策等因素，公司已與客戶完成協商，定調今年不會漲價。

林恆宇表示，服飾產業正處於打破舊有習慣、建立新規則的轉換時期，預計需一至兩季時間了解各國市場需求。過去經驗顯示，每次挑戰都是轉機，包括此次美國對等關稅在內，準備充分的公司將能快速適應並脫穎而出。

針對美國對等關稅，聚陽與客戶溝通後形成的共識是今年不會主動漲價，最快到明年才會有動作，且會以不影響全球經濟與消費者為前提。

聚陽今年4月合併營收23.64億元，年增5.81%，月減31.55%，探近一年來的新低點，主因傳統淡季影響，加上處於春夏與秋冬服飾交替期間，部分訂單已於3月提前出貨。

聚陽日前表示，第2季營收將呈「一個月比一個月好」的走勢，4月為低點，5月與6月將逐步回升，上半年營收展望不變。公司仍以第2季無論出貨量或平均價格均將優於去年同期為目標，且出貨量有機會雙位數增加。

產能分布方面，聚陽以越南與印尼為主，合計約80%，柬埔寨約13%至14%，其餘產能分散於菲律賓、中國、薩爾瓦多、孟加拉等地。林恆宇強調，集團持續進行全球布局，保持產能彈性。因為後續美國關稅政策不可預測，展現配合度與韌性顯得格外重要。

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