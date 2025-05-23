信立雙核心策略出擊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

信立（4303）昨（23）日舉行股東會，針對今年展望，公司指出，將持續以「研發創新」與「高值化升級」為雙核心策略，聚焦環保永續與國際市場雙軸布局，打造具全球競爭力的環保合成材料品牌。

信立股東會首先通過去年財報，並決議通過配發每股現金股利1元及股票股利2元，合計每股配息3元。

信立表示，為因應全球綠色永續趨勢，持續深化環保材料研發，致力打造低碳、無毒、可回收的產品體系，透過深化與母公司永捷的垂直整合效益，與子公司普大應材完成整合後，已展現技術與市場互補優勢。

除現有產品線外，公司積極開發無溶劑加工技術，並結合回收底布材料，推出具永續概念的新型環保產品，相關產品已通過GRS國際環保認證，並規劃取得國際品質及環保管理標章，以提升產品可信度與市場競爭力，爭取更多國際品牌驗證機會。

此外，信立亦推出水性環保高發泡PU材料，可望逐步取代傳統濕式撥離製程，顯著降低溶劑使用與有害排放，不僅減少環境衝擊與環保成本，更具備優異的加工性與性能表現，有助進一步提升產品附加價值與差異化優勢。

展望2025年，信立將持續以「研發創新」與「高值化升級」為雙核心策略，聚焦環保永續與國際市場雙軸布局，打造具全球競爭力的環保合成材料品牌。

公司將在既有PVC與PU產品基礎上，積極拓展新興應用領域，結合市場需求趨勢開發Recycle產品與高性能環保材料，強化新產品驗證效率與商品化時程，搶占綠色供應鏈先機。

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