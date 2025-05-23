南港輪胎現金減資10億

南港輪胎（2101）昨（23）日公告，股東常會決議通過，為提升股東權益報酬率，現金減資消除股份1億股，金額共計10億元，減資後實收資本額為73.39億元，總計7億3,393萬股。

南港發布重訊指出，股東常會決議通過，銷除股份1億股，每股10元整，以減資換發基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例消除股份，減少的股本全數以現金依各股東持股比率退還。

南港減資目的為提升股東權益報酬率，持續朝低資本額、高獲利公司轉型。南港除了本業體質與競爭力提昇，世界明珠開發也陸續進帳，挹注南港的獲利與現金部位，減資後，將有助於股東的投資效益。

南港表示，公司原本實收資本額83.39億元，以輪胎業的營業規模，資本額確實過高。為提升股東權益報酬率，辦理現金減資退還股東股款，本次現金減資為10億元，銷除股數1億股，減少資本比例約11.9913436%，減資後實收資本額為73億3,934萬9,040元。

南港的輪胎本業營業狀況改善，世界明珠並為南港挹注獲利，南港去年全年稅後淨利29.47億元，每股稅後純益（EPS）3.53元，較前一年的0.16元大幅成長，其中去年第3季世界明珠部分樓層入帳，挹注獲利，財務狀況大幅改善。