中興電在手訂單393億

中興電（1513）昨（23）日召開股東會，由董事長江馥年主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利4.6元。中興電指出，目前在手訂單維持高檔，訂單能見度可達未來五年，重電、綠能事業可望持續成長，今年全年成長目標為兩位數百分比。

中興電目前在手訂單393億元，中興電指出，今年目標再拿200億元規模的訂單，除了台電外，水力抽蓄發電設備、離島發電、儲能工程、一般民間電力事業等都是爭取的重點之一。

此外，其他各事業單位亦可同步成長，受惠於國際大廠於台設置電子數據機房及AI研發中心增加，發電機既空調業務預期今年可成長15%，其中同步工研院完成磁浮離心式冰水主機商品化，節能效率高達30至40%，成為公司推動市場主力產品，今年有望隨國家隊銷售東南亞。

氫能事業方面，中興電指出，已在台灣自主開發，並取得加氫站業務，包括氫能巴士已取得訂單，研發支出大幅下降，今年有機會損平，且是未來主要成長動能之一。

產能方面，中興電指出，嘉義廠已經完成廠房改建，林口廠也完成1,880坪倉庫擴建，產線順暢度有所提升，預估今年產能可提升20%。明年則不再投資興建廠房，但會透過自動化焊接與AI報價系統提升生產效率，產能可再提升15%至20%。

展望未來，中興電指出，隨著AI趨勢與半導體需求走揚，持續推動台灣電力需求，加以氣候變遷議題加速能源與電力產業重塑，均將持續推升重電產業蓬勃發展，維持公司成長動能。

嘟嘟房停車管理事業方面，中興電指出，今年預期營收可達36億元，並逐步從中興電工切開，目前也已經規劃策略合作夥伴，預計2027年上櫃，今年預期可有雙位數成長。