廣華虧損 仍配息0.75元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

廣華-KY（1338）昨（23）日召開股東會，由董事長余澤民主持，2024年全年度即便營運虧損，仍現金配息，通過每股從保留盈餘配發現金股利0.75元，共計6,288萬元。

展望未來，廣華指出，公司啟動新一波產能與技術轉型升級計畫，包括配合客戶進行全球生產基地佈局、自動化導入、先進表面處理技術開發，以及發光電裝內裝產品推廣，強化公司於汽車內飾件領域全球競爭力。

在產能擴建方面，廣華的旗艦東莞廣澤趁著一廠租約到期，預計將併同二廠於今年第3季至明年第1季陸續完成產線移轉至鄰近的新建溪頭廠，確保產線無縫接軌與產能穩定供應的同時，也將完成廠區整合以有效降低管理成本。

墨西哥廣泰為因應即將滿載的產能、以及隨著全球關稅影響下可能帶來的潛在訂單，產能擴充工作正如火如荼進行中。台灣廣華除已規劃膠膜印刷生產線，也與韓國夥伴合資設新廠，承接韓國現代集團等客戶業務。

廣華表示，中國大陸政府開放疫情封控政策後，即便在中國央行持續降準及降息政策指引下，經濟環境增長並未達到預期中的幅度，導致內需市場疲軟、供需失衡的情形。再加上國家新能源政策引導與支持之下，自主品牌車廠順勢崛起，逐步提升新能源車的市場滲透率的同時，也伴隨著市場價格內卷式下降，致使傳統日系及歐美系合資品牌市占份額正受到侵蝕，汽車新車銷售市場結構有明顯的轉變。

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