羅昇董事長 曾文興續任
羅昇企業（8374）去年每股稅後純益0.6元，轉虧為盈，股東常會昨（23）日通過配發0.45元現金股利，配發率75%；會中並完成九席董事（含三席獨董）改選，曾文興獲選續任董事長。
曾文興指出，隨著地緣政治和貿易格局變化，供應鏈庫存堆積消化速度持續放緩。羅昇除全力精進既有各項業務，也調整市場策略，積極透過結盟方式布局智動化、綠能及半導體等產業。
目前，羅昇陸續與資騰科技、怡進工業、達昇能源及Bluewalker等進行策略結盟或合作，落實集團整合效益，確保公司在多元發展的運作下，做好風險管控。
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