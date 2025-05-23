南寶 兩檔活跳跳

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

南寶（4766）非溶劑類營收占比八成，相關原料價格維持穩定低檔，而溶劑類產品的原料價格貼近油價走勢，營收占比二成，隨著第2季油價均值較第1季更低，可望提升獲利，殖利率維持5%以上。今年在關稅及匯率因素影響下，年營收有機會再創歷史新高。

南寶今年首季接著劑（包括鞋材接著劑與特殊接著劑）業務年增8.4%，占第1季營收比重71%，建材與塗料業務在併入允德實業營收及持續耕耘下，第1季年增15.7%，達雙位數成長，占營收比重25%，並看好光學、半導體和其他電子領域用膠成為新的長期成長動能。

權證發行商建議，看好南寶後市的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期三個月以上的權證介入，參與行情。

（統一證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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