中美晶、環球晶 挑偏價外

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

中美晶（5483）、環球晶（6488）各擁題材為未來營運成長鋪路，近期股價相對穩健，權證發行商表示，可留意偏價外的相關權證短線操作。

中美晶第1季合併營收193.73億元，季減2.9％、年減1.6％，歸屬母公司業主淨利為7.32億元，季增54.4％、年減61.5％，每股純益（EPS）1.19元。第1季受到子公司環球晶擴產與持有世創股票評價變動影響，影響短期財報表現。若排除這兩項因素影響，第1季中美晶毛利率將調整為30.8％，每股純益（EPS）2.54元。

美國將於6月對東南亞太陽能產品施以反傾銷反補貼關稅，部分採購需求轉向台灣，中美晶太陽能產品訂單可望因此增加。此外，中美晶攜手印度第二大太陽能組件製造商Premier Energies合資一家新公司，在印度生產用於太陽能電池的高品質矽晶圓，主要供應印度當地使用及在地緣政治下海外市場需求。

環球晶今年第1季營收季減5%、年增3%，毛利率季減3.7個百分點達26.4%，主要受到產能利用率降低、折舊等因素影響；業外因Siltronic第1季股價跌幅15%，認列金融評價損失約9億元，第1季EPS為3.11元。

第2季產能利用率較第1季回升，預期匯率穩定下，營收較第1季成長，毛利率受到UTR上升、折舊增加及潛在關稅交互影響下而估計季持平。隨著庫存淡化，短期雖然受到總經、地緣政治、關稅的不確定性間接壓抑對矽晶圓需求、庫存回補力道，但產業復甦態勢不變。中長期看好半導體成長新動力包括車用、5G、AI、HPC、數據中心、再生能源等創新應用，供應鏈在地化政策，營運將重返高峰。

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