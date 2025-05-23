萬海 優選逾150天

萬海（2615）受惠中美發布的日內瓦聯合聲明，雙方暫緩關稅戰，營運可望由幾近禁運狀態恢復到貿易的狀態，支撐運價。

4月來因關稅戰美國線裝載率下滑，航商同步減班以維持運價水準。隨中美雙方貿易衝突關係趨於緩和，顯示在關稅豁免期間海運貿易將由幾近禁運的狀態邁向恢復部分貿易的狀態，趨於理性的關稅談判也將有利修復市場對貨櫃市場需求悲觀預期。此外，關稅戰來，被壓抑的出口需求將逐漸釋放，加上時序接近傳統貨櫃海運旺季，有利支撐遠洋線運價上漲，市場預估第2季每股純益（EPS）0.24元，第3季為4.2元。

看好萬海後市的投資人，可選價外20%至價內10%、有效天期150天期以上的權證介入。

（永豐金證券提供）

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