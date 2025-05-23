旺矽 押價內外15%
旺矽（6223）首季獲利7.24億元，季增1.26%、年增163.27%，每股純益（EPS）7.68元，創單季新高。受惠於AI和HPC需求攀升，雲端資料處理、電動車、無線通訊及終端產品等應用需求皆提升，高功能半導體元件用量增加。全球半導體應用市場因生成式AI驅動，帶動各應用晶片成長。
展望後市，法人認為，因大環境不確定性因素使客戶轉趨保守看待，主要為消費性應用市場，但AI應用仍如期推進，旺矽在產品及技術上競爭力仍持正面看法，營運表現主要仍受總體經濟因素，主要受關稅跟匯率波動影響。
權證發行商建議，看好旺矽後市表現的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日120天以上的權證，參與這波偏多行情。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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