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勤誠搶市 加速全球布局

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

AI伺服器機殼龍頭廠勤誠（8210）今年擴大規模參加台北國際電腦展，執行長陳亞男指出，隨著美、中關稅戰火逐步趨緩，AI市場下半年需求也將轉趨樂觀，公司積極進行全球化布局，爭搶市場商機。

陳亞男表示，隨著美中雙方在日內瓦協議後，原先緊張的關稅戰氣氛已舒緩不少，公司加快腳步進行全球布局；其中，馬來西亞廠預計下個月正式開工建廠，量產時間落在明年上半年。同時，勤誠亦規劃三至五年的投資布局，期待盡快於美國等海外設廠，實現全球製造在地化。

針對營運展望，陳亞男表示，公司第1季繳出不錯的成績單，第2季依舊會維持高檔水準，原先對下半年較保守看待，如今無論是從在手訂單、產業趨勢或者美中關稅戰情況來看，都已逐漸從保守轉趨審慎樂觀，全年營運維持正向看待。

勤誠今年首季每股純益大賺逾半個股本，來到5.53元，而4月營收19.74億元，月增14%、年增91%，同創新高。

關稅 布局 勤誠

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