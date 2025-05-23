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穎崴今年營收拚新高 看好 AI 、高速運算晶片測試商機

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
穎崴董事長王嘉煌。聯合報系資料照
穎崴董事長王嘉煌。聯合報系資料照

穎崴（6515）今年營運力拚挑戰新高，公司看好人工智慧（AI）和高速運算（HPC）晶片測試商機持續升溫，今年首季先進製程占比應用突破八成衝上新高，並重申今年探針自製率拚五成目標。

針對關稅變數，公司表示，目前直接銷售美國占比僅低個位數百分比，影響可控。

展望今年，余茂指出，穎崴今年目標持續成長，看好人工智慧和HPC晶片測試需求強勁，今年第1季AI和HPC測試業績占比已到49%，相對高毛利的PC和遊戲應用晶片測試業績占比約37%。

穎崴今年首季每股純益（EPS）達到17.21元，已創下新高。穎崴強調，產品策略聚焦高頻高速、大功耗、大封裝，使AI、HPC相關產品線持續維持在五成以上，與近期被第三方調研機構評選為龍頭測試座供應商，產品策略與AI趨勢亦步亦趨。

法人關切對等關稅以及新台幣匯率因素影響，穎崴表示，穎崴大部分測試介面產品不會直接銷售美國，因為半導體晶片量產測試主要地點在美國之外，美國當地測試介面主要是前期工程驗證需求，穎崴直接銷售美國金額占比僅低個位數百分比。

穎崴指出，關稅費用主要由客戶承擔，對穎崴影響可控；穎崴對匯率採取自然避險措施，收付交易以美元為主。若以2024年來看，新台幣匯率升值1%，對穎崴營業利益影響程度約0.3個百分點。

從全球終端客戶市場比重來看，穎崴指出，目前北美市場占比約61%，台灣占比24%，中國大陸占比14%，穎崴前十大客戶業績占比達86%；測試晶片涵蓋AI、HPC、手機應用處理器（AP）、處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）、特殊應用晶片（ASIC）等，2024年先進製程占比76%。

穎崴 台幣匯率

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