同泰股東會／拍板減資逾45%彌補虧損
PCB載板廠商欣興（3037）轉投資的同泰（3321）今日公告股東會拍板減資逾45%彌補虧損，公司辦理減資彌補虧損致債權人公告。
同泰公告，公司業經114年5月22日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，減少資本新台幣440,460,240元，銷除已發行股數44,046,024股，減資比例約為45.33359185%，減資後實收資本額為新台幣531,137,690元，每股面額新台幣10元，發行股份為53,113,769股。
同泰公告，公司債權人對此次減資案如有異議者，請自公告翌日起32天內(自民國114年5月23日起至民國114年6月23日止)，以書面方式提出，逾期未表示者即視為無異議，特此公告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言