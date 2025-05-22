同泰股東會／拍板減資逾45%彌補虧損

PCB載板廠商欣興（3037）轉投資的同泰（3321）今日公告股東會拍板減資逾45%彌補虧損，公司辦理減資彌補虧損致債權人公告。

同泰公告，公司業經114年5月22日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，減少資本新台幣440,460,240元，銷除已發行股數44,046,024股，減資比例約為45.33359185%，減資後實收資本額為新台幣531,137,690元，每股面額新台幣10元，發行股份為53,113,769股。

同泰公告，公司債權人對此次減資案如有異議者，請自公告翌日起32天內(自民國114年5月23日起至民國114年6月23日止)，以書面方式提出，逾期未表示者即視為無異議，特此公告。