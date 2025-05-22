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其陽散熱新品獲青睞

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

佳世達集團旗下工業網安廠其陽（3564）搶攻AI伺服器散熱商機，昨（22）日亮相雙相直接液冷（2P DLC）解決方案。展望後市，其陽營運長黃逢誼表示，浸沒式散熱產品已獲美國礦機客戶導入驗證，以通常驗證期為18個月來算，最快明年上半年可望有結果。

整體營運方面，黃逢誼指出，雖然有關稅及匯率變數，目前對2025年營運仍樂觀看待，並未看到客戶訂單有所改變。

黃逢誼指出，浸沒式散熱產品已獲美國礦機客戶導入驗證，已進行七、八個月，以通常驗證期18個月估算，最快明年上半年可望有結果，此次推出雙相DLC產品後，該客戶也有興趣、後續也會送樣。

佳世達智能方案事業群總經理暨其陽董事長曾文興指出，其陽產品線已從過去網安領域，逐步擴展到伺服器、散熱模組業務，並且聚焦客製化需求。

其陽看好AI伺服器對高功耗與高散熱效能的迫切需求，自2021年起積極投入高效散熱解決方案研發。

美國 佳世達 伺服器

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