磐儀秀邊緣 AI 解決方案
工業電腦廠磐儀（3594）搶攻智慧應用市場商機，旗下磐旭智能於台北國際電腦展（COMPUTEX）發表基於聯發科物聯網平台Genio 520與Genio 720的次世代邊緣AI系統模組及解決方案。
法人看好，隨著磐旭智能持續衝刺業績，加上磐儀自身歐洲軌道電車專案、AI影像辨識等專案貢獻下，磐儀今年營收將重返成長軌道。
磐旭智能指出，聯發科技物聯網平台Genio 520與Genio 720模組整合高效能 CPU、GPU 與 NPU，現已支援包括 Llama3、DeepSeek、Stable Diffusion等多個主流語言與視覺GAI模型，可透過聯發科NeuroPilot SDK，提升生成式AI應用的開發效率和性能。
磐旭智能表示，在Genio 520與Genio 720推論效能高達近10 TOPS算力之下，可支援多樣化邊緣AI應用，包括智慧零售、智慧製造、智慧交通等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言