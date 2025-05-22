越峰開發碳化矽產品 跨步
錳鋅/鎳鋅軟性鐵氧磁鐵芯及碳化矽粉體廠越峰（8121）昨（22）日舉行法說會，總經理吳文豪表示，隨AI伺服器趨勢成長，該公司的軟性鐵氧磁鐵芯產品出貨也將同步增長，且碳化矽（SiC）粉末已打入AR／VR眼鏡供應鏈，進入客戶測試階段，後續有望成為業績的動能之一。
吳文豪指出，越峰的軟性鐵氧磁鐵芯主要應用於PC、NB、伺服器等產品，正向看待AI伺服器趨勢增長明確下，旗下軟性鐵氧磁鐵芯產品的出貨量也將跟著攀升。
另外，碳化矽功率元件的兩大應用為電動車及再生能源領域，研究機構預期，2023年到2029年相關市場年複合成長率可逾兩成。
吳文豪指出，越峰的碳化矽產品除應用在電動車和再生能源領域之外，也開發更精密的碳化矽產品，現階段正在送樣階段，希望成為公司另一個新的大機會。
展望下半年，軟性鐵氧磁鐵芯產品已看到相關應用逐漸回溫的現象，將帶給公司比較好的效益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言