達發光通訊布局 報捷
聯發科旗下晶片廠達發（6526）光通訊布局有成，董事長謝清江昨（22）日於股東會後受訪表示，旗下PAM4-DSP單通道100G傳輸速率晶片預計明年量產。
達發主要有藍牙、衛星、寬頻、乙太網路等四大產品線，光通訊應用則是新布局。
謝清江指出，達發已量產AI相關產品光通訊模組PAM4-DSP晶片，供給單通道50G傳輸速率，透過八通道串聯，支援最高速400G光模組產品，並供貨給美國雲端服務供應商。至於100G傳輸速率的產品，還在驗證當中，預計明年量產。
在藍牙音訊領域，達發應用領域從電競耳機及商務耳機，逐步往助輔聽等新終端應用擴展。其今年推出旗艦級藍牙音訊晶片通過微軟Teams商務用認證，相關產品已於今年第1季上市。
衛星定位晶片方面，達發產品除了打入新的全球性品牌客戶智慧表供應鏈，其車用GPS晶片也已獲得AEC-Q100認證，目前除了已推廣至日本一線車廠，也搭配聯發科的產品搶市。
另外，達發的10G-PON寬頻晶片與聯發科WiFi 7網路通訊晶片，已攜手獲得歐美一、二線運營商採用。
轉投資九暘方面，謝清江說，產品線與達發互補，由於達發較晚進入乙太網路應用市場，透過策略聯盟補齊產品線。達發專注1G／2.5G實體層晶片、具雲端管理的1G交換器單晶片，並透過九暘延伸10M／100M及乙太網路供電產品線，也擴展與Aeonsemi完備10G實體層晶片產品線布局。
達發昨日股東會全面改選董事，會後選出由謝清江續任董座。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言