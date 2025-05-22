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達發光通訊布局 報捷

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

聯發科旗下晶片達發（6526）光通訊布局有成，董事長謝清江昨（22）日於股東會後受訪表示，旗下PAM4-DSP單通道100G傳輸速率晶片預計明年量產。

達發主要有藍牙、衛星、寬頻、乙太網路等四大產品線，光通訊應用則是新布局。

謝清江指出，達發已量產AI相關產品光通訊模組PAM4-DSP晶片，供給單通道50G傳輸速率，透過八通道串聯，支援最高速400G光模組產品，並供貨給美國雲端服務供應商。至於100G傳輸速率的產品，還在驗證當中，預計明年量產。

在藍牙音訊領域，達發應用領域從電競耳機及商務耳機，逐步往助輔聽等新終端應用擴展。其今年推出旗艦級藍牙音訊晶片通過微軟Teams商務用認證，相關產品已於今年第1季上市。

衛星定位晶片方面，達發產品除了打入新的全球性品牌客戶智慧表供應鏈，其車用GPS晶片也已獲得AEC-Q100認證，目前除了已推廣至日本一線車廠，也搭配聯發科的產品搶市。

另外，達發的10G-PON寬頻晶片與聯發科WiFi 7網路通訊晶片，已攜手獲得歐美一、二線運營商採用。

轉投資九暘方面，謝清江說，產品線與達發互補，由於達發較晚進入乙太網路應用市場，透過策略聯盟補齊產品線。達發專注1G／2.5G實體層晶片、具雲端管理的1G交換器單晶片，並透過九暘延伸10M／100M及乙太網路供電產品線，也擴展與Aeonsemi完備10G實體層晶片產品線布局。

達發昨日股東會全面改選董事，會後選出由謝清江續任董座。

達發 謝清江 晶片

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