GIS轉型 三大業務進擊

鴻海集團旗下觸控模組大廠業成GIS-KY（6456）昨（22）日召開股東會，董事長周賢穎表示，今年指紋辨識業務可望年增兩至三成，預期2025年來自光學、車載及指紋辨識等三大新事業營收占比有望逾20%，轉型策略逐步顯現。

談到2025年營運展望，周賢穎表示，首季為傳統淡季，預估第2、3季相對平穩，儘管首季仍處於虧損，今年全年仍以獲利為目標。GIS首季稅後淨損7,209萬元，每股淨損0.21元。

談及關稅政策影響，周賢穎表示，GIS並未直接出貨美國，而是透過下游組裝廠，且組裝廠多已全球布局分散風險。GIS越南廠預計第3季動土，明年第2季加入生產，初期以觸控產品為主。

GIS規劃今年資本支出介於50億元60億元間。周賢穎表示，今年來已公告37億元支出，包括越南擴產17億元，以及光學類投資20億元，後續預計光學仍加碼投資10多億元。

近年GIS來自指紋辨識業務營收占比已達逾一成，周賢穎表示，今年相關業務預計年增兩至三成，明年也有兩位數成長，目前GIS的指紋辨識業務來自超聲波與電容式比重各半，看好目前OLED手機市場每年大約7億支，扣除蘋果的2億支，還有5億支可用屏下指紋辨識，目前超聲波應用約4、5,000萬支，占比僅10％，未來成長空間大。

除了指紋辨識外，周賢穎表示，目前重點業務聚焦AR／VR光學、以及車載的貼合及鍍膜能力，目前車載營收占比約5%，未來進一步提供高性能蓋板模組與抬頭顯示器解決方案，兩、三年後可望達10%至15%。

光學業務方面，周賢穎表示，GIS投資Porotech等關鍵技術，建構從光學模組到Micro LED顯示器的完整供應鏈，不過由於客戶開發時程較長，預估要到2027下半年到2028年才會看到明顯營收貢獻。三大新事業目標到2028年至2029年占比達五成。