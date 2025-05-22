零壹：有點擔心下半年

軟體代理商零壹（3029）昨（22）日召開股東常會，董事長林嘉勲示警，美國關稅政策衝擊下半年景氣，還有匯率波動等不確定因素，若企業IT建設支出縮手，零壹可能間接受影響，對下半年「有一點擔心」。

零壹今年首季營收67.63億元，創新高，季增三成，每股純益1.52元，惟毛利率、營益率「雙率雙降」，引發關注。零壹代理發言人、財務信帳管理處協理張美雲指出，首季受惠金融業與高科技業大型專案挹注，帶動業績衝高，但也因此壓抑毛利率表現。

零壹執行長暨策略長黃素娥表示，今年首季包括IT基礎架構、網路及資安、雲平台整合應用、大數據與AI等四大領域動能續強，業績都維持成長，其中資安與IT基礎建設AI化等需求又更為強勁，第2季仍審慎樂觀看待，但由於美國關稅豁免期還未結束，後續情況還不明朗。

零壹股東會重點

零壹是博通VMware在台獨家代理商，也是輝達國內最大的GPU伺服器代理商。黃素娥指出，AI應用是未來重要的商機，近來市場對資料中心、算力建置的需求節節升溫，將成為推升零壹營運成長一大動能，看好AI伺服器會是下半年，甚至明年重要的成長引擎。

零壹去年透過私募引進大聯大成為策略性股東，今年股東會增選一席董事，由大聯大代表人、世平興業董事袁興文出任。

黃素娥表示，大聯大過去在電子業建構的生態系，對於擴大產業結盟是非常成功的典範，未來將可借重大聯大的產控平台架構，以集團角度進行策略布局，效法大聯大發展產控平台的經驗與核心精神，加速推進集團腳步。

另一方面，黃素娥指出，雙方在產業鏈中的角色不同，未來在相關業務上的合作與連結，可發揮更大綜效，達到互利互惠；零壹近來海外布局瞄準東南亞市場，可借重大聯大海外據點的框架支援，達到更佳的營運效益。