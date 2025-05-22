萬潤 買價內外10%
萬潤（6187）4月營收4.86億，月增9.5％、年增46.07％，寫同期新高；前四月營收約17.22億，年增63.02％。法人表示，萬潤受惠於CoWoS擴廠帶動的強勁設備需求，訂單能見度到2025年下半年。
法人預期，晶圓代工客戶前往美國設廠進度將加速，而台廠設備商客製化能力及配合度皆優於外商，其美國廠沿用台灣先進封裝廠的供應鏈可能性較高，惟需關注成本轉嫁壓力。萬潤為因應潛在的關稅風險，已於一年半前在美國設立銷售辦公室。法人指出，萬潤對自身軟體演算法核心技術具備信心，認為其CPO設備具有競爭力，待客戶產品進入生產前兩季可放量出貨。
權證發行商建議，可買進價內外10%、距到期日150天以上的認購權證入手。（凱基證券提供）
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