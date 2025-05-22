萬潤 買價內外10%

穎崴（6515）今年營運力拚挑戰新高，公司看好人工智慧（AI）和高速運算（HPC）晶片測試商機持續升溫，今年首季先進製程占比應用突破八成衝上新高，並重申今年探針自製率拚五成目標。

2025-05-23 00:06