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健鼎 押逾三個月

經濟日報／ 記者崔馨方整理

健鼎（3044）2025年下半年有望打入美系大型雲端服務供應商（CSP）AI ASIC專案，並受惠品牌AI伺服器及非輝達（NVIDIA）AI需求推升，為全年AI業務主要成長動能。

法人分析，健鼎因折舊費用低於預期、伺服器營收占比提升，上調2025年營收預估約3%至722億元，毛利率上修至25%，每股純益（EPS）預估上調至約18.3元。本益比14倍估值合理，維持健鼎「買進」評等。另外，Birch Stream、Turin等新平台陸續放量，加上現有平台滲透率提升，有助規格升級與營收成長，預期2025年伺服器與網通業務占比達33%，年增20%。

看好健鼎股價後市的投資人，可挑選價內外10%以內、剩餘天數三個月以上的認購權證介入，放大槓桿利潤。（元大證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

營收 健鼎 AI

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