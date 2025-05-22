快訊

川普取消哈佛大學招收國際生資格 現有外籍生必須轉學

華城、台達電 四檔鍍金

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

夏季用電高峰來臨，台灣進入非核家園，加上AI算力需要電力，近來重電、儲能族群包括華城（1519）、台達電（2308）等獲資金青睞，權證券商建議，可挑資金門檻較低的認購權證參與行情。

根據統計，華城首季稅後純益8.6億元，年增43.9％，每股純益（EPS）為3元，獲利創同期新高紀錄。法人分析，華城受惠各種AI創新應用加速落地，美國總統川普推動「美國製造」，市場對電力設備的需求有增無減，有利華城高壓設備訂單。惟華城出口市場仍以美國為主，川普對等關稅政策仍有變數，目前正與客戶進行關稅負擔的協商。

法人表示，隨北美電網升級需求持續攀升，加上AI資料中心建設加速，變壓器與高壓開關等市場需求進入成長期，華城具備完整自製能力與技術優勢，有望持續受惠全球電網投資風潮。

根據調查，目前資料中心用電占全球電力約1.5%，預估到2030年，全球資料中心的電力需求將增為兩倍，約有38%的AI供應商擔心電網韌性與電力穩定問題。

法人分析，預測未來電網管理將從集中式轉變為分散式，以減少電網壓力與斷電風險。因應AI伺服器功率大增，電網到晶片都需優化，台達電瞄準未來AI資料中心對電力需求龐大，如何降低能耗損失將是各家廠商關注重點。

台達電新推出「固態變壓器（SST）」搭配「HVDC電力架構解決方案」，可減少能耗損失，提高能源效率，有望成為未來業績成長新動能。

華城 台達電 AI

延伸閱讀

全民權證／台達電 二檔閃金光

AI電力即算力 台達電、光寶科成今年COMPUTEX新亮點

華城 4月營收大增44%

華城4月營收寫同期新高 中興電首季每股賺1.78元

相關新聞

穎崴今年營收拚新高 看好 AI 、高速運算晶片測試商機

穎崴（6515）今年營運力拚挑戰新高，公司看好人工智慧（AI）和高速運算（HPC）晶片測試商機持續升溫，今年首季先進製程占比應用突破八成衝上新高，並重申今年探針自製率拚五成目標。

采鈺樂觀下半年營運

光學元件製造廠采鈺（6789）昨（22）日召開股東會，針對母公司台積電承租旗下龍潭廠，董事長關欣表示，此將用於RD研發，...

勤誠搶市 加速全球布局

AI伺服器機殼龍頭廠勤誠（8210）今年擴大規模參加台北國際電腦展，執行長陳亞男指出，隨著美、中關稅戰火逐步趨緩，AI市...

中再保員工酬勞25%給基層

中再保（2851）昨（22）日召開股東會，會中通過發放1.9元現金股利，並修改公司章程第29條第1項，新增條文明定未來員...

遠東銀拚併購 邁向金控

遠東銀行（2845）昨（22）日召開股東會，遠東集團董事長暨遠東銀副董事長徐旭東會後受訪指出，遠東銀要維持獨立自主發展，...

昶瑞上櫃首日 股漲26%

無人機題材股昶瑞機電（7642）昨（22）日以承銷價66.18元由興櫃轉上櫃，掛牌首日上演蜜月行情，盤中最高達84.3元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。