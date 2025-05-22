保瑞、金像電 挑逾120天

台股昨（22）日整體表現拉回休息，盤面上保瑞（6472）、金像電（2368）等題材個股受到關注，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

保瑞第1季CDMO業務營收創下歷史新高，年增逾五成，全球前20大藥廠占CDMO營收比例相當穩定，明尼蘇達州的Maple Grove廠區也於第1季開啟首個CDMO業務，經歷第1季的營運優化，預期今年先蹲後跳，即將進入投資北美的收成期。

保瑞因其具備美國製造以及多種劑型生產能力的競爭優勢，使得今年首季簽約數量達歷史新高，新增7,800萬美元在手訂單，其中29%營收來自全球前20大藥廠。

法人表示，保瑞5月份的整體表現預計與4月大致持平。在產品線上，特殊藥品Vigafyde憑藉其市場獨特性與持續的推廣力道，預期將維持月增；其他產品線的表現則可能呈現個別差異與波動。4月DLS銷售超過預期，是近期主要動能。

金像電方面，首季財報亮眼，反映AI需求強勁及生產良率改善之成果。AI商機爆發使金像電2025年迎來強大的訂單需求，包括ASICAI、400G/800G Switch等高階產品；因應高階訂單需求金像電積極擴充產能，並持續提高生產良率。

法人指出，對其2025年第2季展望持續樂觀，由於關稅未見影響。在AWS伺服器與800G交換機需求持續強勁下，季營收有望季增10%以上，毛利率正面因素為良率持續改善、營收規模放大，負向因素為匯率美元對台幣影響數為0.4至0.5百分點。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外5%以內、逾120天的商品介入。