昶瑞上櫃首日 股漲26%

無人機題材股昶瑞機電（7642）昨（22）日以承銷價66.18元由興櫃轉上櫃，掛牌首日上演蜜月行情，盤中最高達84.3元，終場收83.6元，漲26.2%，成交量1,149張，表現搶眼。

昶瑞以直流馬達吊扇起家，近年積極切入無人機產業開發動力模組。「吊扇本業」與「無人機新事業」並進雙引擎營運模式，為公司帶來新成長契機。

昶瑞總經理楊偉成說，無人機的馬達與電子調速器（ESC）已獲IP53／IP66高等級防塵防水及AS9100航太品質認證。相關產品預計今年下半年小量量產，2026年持續放量，貢獻營收。

昶瑞核心的DC直流馬達吊扇產品，被楊偉成形容為「金牛」業務，因應局勢客戶反而更深化長期合作，此穩定成長營收讓公司有足夠能量跨足相關聯的不同領域產品。