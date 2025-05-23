中再保員工酬勞25%給基層

中再保（2851）昨（22）日召開股東會，會中通過發放1.9元現金股利，並修改公司章程第29條第1項，新增條文明定未來員工酬勞分配中，分派予基層員工比例不得低於總額的25%。此舉有望提升基層員工薪資待遇，展現公司對內部薪酬公平與向下照顧的重視。

此次修訂依據《證券交易法》第14條第6項規定，上市及上櫃公司應於章程中訂明，應就年度盈餘提撥一定比率作為基層員工薪資調整或酬勞發放之用，惟在公司尚有累積虧損時應優先彌補虧損，不得分派。

中再保原章程明訂，公司年度如有獲利時，應提撥員工酬勞不低於0.5%，此次新增條文進一步針對酬勞分配機制細化，規範至少四分之一員工酬勞需分配予基層員工，展現照顧員工的承諾。