中再保員工酬勞25%給基層
中再保（2851）昨（22）日召開股東會，會中通過發放1.9元現金股利，並修改公司章程第29條第1項，新增條文明定未來員工酬勞分配中，分派予基層員工比例不得低於總額的25%。此舉有望提升基層員工薪資待遇，展現公司對內部薪酬公平與向下照顧的重視。
此次修訂依據《證券交易法》第14條第6項規定，上市及上櫃公司應於章程中訂明，應就年度盈餘提撥一定比率作為基層員工薪資調整或酬勞發放之用，惟在公司尚有累積虧損時應優先彌補虧損，不得分派。
中再保原章程明訂，公司年度如有獲利時，應提撥員工酬勞不低於0.5%，此次新增條文進一步針對酬勞分配機制細化，規範至少四分之一員工酬勞需分配予基層員工，展現照顧員工的承諾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言