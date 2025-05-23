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半導體設備材料股 點火

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（22）日隨美股拉回整理，失守5日線關卡，盤面淪為個股題材表現，其中志聖（2467）、弘塑等半導體設備材料股，吸引短多進場點火，股價補漲轉強，法人預期後市仍有輪動空間，建議採低接不追高。

穆迪調降美國主權信評，加上川普稅改法案引發赤字憂慮，美國財政部20年期公債拍賣慘淡，引發市場疑慮，美股四大指數走跌，拖累台股昨日開低走低。

盤面上漲家數僅占二成，股價位階相對較低的半導體設備材料族群點火走強，包括均華、志聖、萬潤、均豪、弘塑、辛耘、印能科技、鑫科、迅得、華景電、家登、牧德等強勢指標，單日逆勢上漲1.1%至9.9%不等。

雖然法人圈對CoWoS擴產進度轉保守，但志聖受惠先進封裝設備加速出貨，營運動能仍佳，加上關稅戰衝擊有限、先前股價明顯修正，昨日帶量攻頂收166元，回到3月下旬整理區，帶動同一集團均華、均豪走強。

弘塑第1季營收締造歷史新猷，隨亞系外資觀察台積電有意先前暫停的CoWoS產能建置，及後續交機速度加快，第2、3季營收展望仍佳，昨日股價漲5.1%收1,215元，萬潤、辛耘等相關個股同步強勢。

志聖 弘塑 台股

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